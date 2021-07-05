В Moet Hennessy подтвердили приостановку поставок шампанского в РФ

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Головной офис компании – производителя Moet Hennessy подтвердил временную приостановку поставок шампанского в РФ в связи с новыми законодательными требованиями. Об этом сообщает РИА Новости.
"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", – уточнила директор по коммуникациям Анн Катрин Грималь.
3 июля стало известно о предположительном ограничении поставок шампанского Moet Hennessy в Россию. Тогда компания разослала организациям-партнерам соответствующее уведомление.
Поводом для такого решения были названы поправки к закону 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", согласно которым термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".
Решение компании осудили в Союзе виноградарей и виноделов РФ. Как заявил его руководитель Леонид Попович, действия Moet Hennessy являются своеобразным шантажом.
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