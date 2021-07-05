Еврокомиссия раскритиковала российский закон о виноделии

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Еврокомиссия не согласна с принятым в России законом о виноделии и примет необходимые шаги для защиты прав европейских компаний. Об этом сообщил представитель ЕК.

"Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги", – приводит его слова ТАСС.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что последствия введения закона организации только предстоит изучить. После будет принято решение об ответных мерах.

Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с ними "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" обязан поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.