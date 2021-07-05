Песков отказался комментировать запрет маркировки "шампанским" продукции Moet Hennessy

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с поставками шампанского Moet Hennessy в Россию после новых требований законодательства, сообщает "Газета.ру".

"Я бы от детальных комментариев воздержался, закон принят, и он должен выполняться", – сказал он.

По словам представителя Кремля, российское виноделие нужно всячески поддерживать, так как это быстроразвивающаяся отрасль.

Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с ними "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" обязан поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.