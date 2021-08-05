Российские вина не уступают по качеству импортным напиткам – Роскачество

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Российские вина стоят дешевле, чем импортные напитки, но не уступают им по качеству. Об этом сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Она объяснила, что базой данных о качественных характеристиках российских вин является проект "Винный гид России", который Роскачество реализует уже четвертый год.
В настоящий момент экспертами исследованы более полутора тысячи образцов. В течение 2021 года специалисты оценят еще 600 видов вин из семи регионов России.
"Мы понимаем, что российское вино ни капли не уступает импортному вину, а стоимость его гораздо более доступна, так как нет дополнительных логистических расходов, таможенных расходов", – подчеркнула Буняева.
Она добавила, что в случае с российскими винами легче понять, из какого сырья они произведены. При этом каждый регион, включенный в "Винный гид России", имеет свою специализацию в виноделии. В частности, безусловным лидером по производству игристых вин является Севастополь.
Представитель Роскачества отметила, что в разные годы топ российских вин возглавляют разные производители.
"Но это показывает только то, что производители настолько хорошо делают свою продукцию, что конкуренция очень высока", – пояснила Буняева.
Проект "Винный гид России" реализуется с 2018 года. В опросный лист экспертов, оценивающих винодельни, входят более 100 вопросов, исследующих четыре аспекта производства: сырьевую базу, производство (оборудование, гигиену на производстве), систему менеджмента качества, а также потенциал туристической инфраструктуры.
Данные об оцененных образцах размещаются в открытом доступе на официальном сайте проекта.
Ранее стало известно, что вино в России может подешеветь. В пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли.
В связи с этим в ведомстве считают, что стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться по мере насыщения рынка отечественным сырьем.
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