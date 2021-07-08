Аналитики предупредили о подорожании российского вина

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Агентство "Национальные кредитные рейтинги" допустило подорожание российских вин на 15–20% в период 2021–2022 годов. Об этом сообщает РБК.

Как рассказала автор исследования "Российское виноделие", аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова, в первую очередь это коснется оптовых цен.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович подтвердил вероятность подобной ситуации, однако подорожание оценил в 10%. Как считает эксперт, порядка 5–6% придется на инфляцию, еще 5% добавит подорожавший виноград.

Вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев также допустил подорожание вина, но для более точных оценок призвал оценить урожайность 2021 года, а затем делать выводы на будущее.

По оценкам "Национальных кредитных рейтингов", на рост стоимости вина влияют увеличение цен на виноматериал, нехватка российских саженцев и подорожание импортного посадочного материала.

Ранее сообщалось, что компания-производитель Moet Hennessy временно остановила поставки своего шампанского в РФ. Данное решение было принято в связи с новым законом, согласно которому шампанским может быть назван только напиток российского производства.