Минпромторг готов содействовать проведению эксперимента по онлайн-продаже алкоголя

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Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал, что ведомство готово содействовать эксперименту по онлайн-продаже алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Минфин предложил с 1 января 2022 года начать продажу российского вина через сайт "Почты России". Предполагается, что реализован он будет в Москве, Московской области и Республике Мордовия.
"Если наша помощь понадобится коллегам из "Почты России", конечно, мы им поможем. <...> В принципе, на сегодняшний день хватает и нормативной базы, и решение о проведении эксперимента есть", – заявил Евтухов.
Он также отметил, что на данный момент соответствующих запросов от "Почты России" не поступало. При этом специалист добавил, что решение провести пилотный проект только в трех регионах – правильное решение.
Согласно данным опроса Superjob, треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России. Часть опрошенных предлагают поднять возрастной ценз для всех спиртных напитков.
В России может появиться норма на алкоголь
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