Более 30 тысяч москвичей оформили онлайн единый читательский билет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

Более 30 тысяч единых читательских билетов оформили жители столицы на портале mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как напомнили в пресс-службе департамента информационных технологий, в декабре прошлого года на портале mos.ru запустили сервис, с помощью которого можно получить единый читательский билет онлайн, без посещения библиотеки.

В материале уточняется, что в среднем пользователи портала оформляли около трех тысяч электронных читательских билетов каждый месяц. Также с мая по сентябрь москвичи получили более 12 тысяч электронных единых читательских билетов.

Ранее в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" появились пуш-уведомления о статусе бронирования книг. Уточнялось, что уведомления придут сразу после регистрации в библиотеке и оформления читательского билета. Они отображаются в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Их отключение доступно в настройках мобильного телефона. При этом на электронную почту и в кабинет читателя в сервисе уведомления продолжат приходить.

На главной странице сервиса существует функция поиска книг, а также интерактивная карта для нахождения ближайшей библиотеки. Список доступных для бронирования книг появится после выбора нужной библиотеки.



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