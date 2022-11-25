Эксперт оценил потери от ухода Джоан Роулинг и Стивена Кинга с российского книжного рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недополученная доля продаж новинок авторов, которые решили уйти из России, к следующему году вырастет до 7%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента издательств "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.

В настоящее время доля недополученных продаж с начала года составляет 2–3%. Новиков добавил, что среди наиболее значимых контрактов, которых лишилась издательская группа, – новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Ю Несбе.

Издатель признал, что российским авторам будет сложно заместить ушедших писателей.

"В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать. Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина", – сказал Новиков.

При этом президент "Эксмо-АСТ" подчеркнул, что на рынке РФ появляется и новая зарубежная литература, например китайские комиксы, произведения индийских и турецких авторов. Вместе с тем Новиков признает, что внедрить новую литературу в российское общество сложно, так как пока читатель не понимает, что из себя представляют индийские или турецкие книги.

При этом китайские и корейские произведения в этом вопросе стали исключением.

"Их субкультура пришла к нам некоторое время назад, поэтому комплексное развитие обеспечивает потребление и смежных продуктов, в том числе книг. Отдельно взятые книги не найдут своего читателя", – заключил Новиков.

Ранее сообщалось, что писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за книгу "Семь лун Маали Алмейды". Произведение рассказывает о гражданской войне на Шри-Ланке. Книга с юмором рассказывает о военном фотографе, который после смерти должен за ограниченное время привести любимых героем людей к месту со снимками, способными всколыхнуть всю Шри-Ланку.



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