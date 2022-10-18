Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию за книгу о военном фотографе

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за книгу "Семь лун Маали Алмейды", посвященную гражданской войне на Шри-Ланке. Об этом сообщает сайт награды.

Книга с юмором рассказывает о военном фотографе, который после смерти должен за ограниченное время привести любимых героем людей к месту со снимками, способными всколыхнуть всю Шри-Ланку.

Награду победителю вручила британская королева-консорт Камилла. Помимо популярности и премии, автор получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, председатель жюри, британский искусствовед и писатель Нил Макгрегор назвал произведение о военном фотографе "метафизическим триллером", способным растворить границы между Востоком и Западом.

Букеровская премия является одной из самых престижных на литературном поприще, ее учредили в 1968 году.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Франции Анни Эрно. По словам жюри, она стала обладательницей премии благодаря мужеству и хирургической точности, с которой она обнажает коллективные рамки личной памяти.

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