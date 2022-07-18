Стивен Кинг заявил, что готов написать книгу о "жестоких русских" на Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman
Американский писатель Стивен Кинг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов написать книгу о "жестоких русских" на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В этот раз пранкеры представились украинским лидером Владимиром Зеленским. В разговоре с фантастом они от имени президента Украины попросили его подумать над новым сюжетом для книги, который рассказывал бы о "жестоких русских" и "ни в чем не повинных националистах". Такой материал потом можно было бы представить как настоящий, добавили пранкеры.
"Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место", – ответил писатель.
Кроме того, Кинг сказал, что считает Зеленского великим человеком.
Ранее Вован и Лексус разыграли бывшего худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса и актрису Чулпан Хаматову. В первом случае один из пранкеров представился министром культуры Украины и услышал от Туминаса антироссийские высказывания, в том числе нецензурные. Во втором – послом Украины в Литве. В беседе с пранкером Хаматова сказала, что на Украине живет огромное количество порядочных людей, и сообщила, что не собирается возвращаться в Россию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: