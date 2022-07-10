Экс-президент Польши заявил о необходимости "расчленить" Россию

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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек, сообщает газета Le Figaro.

"Мировая безопасность может быть обеспечена только расчленением нынешней России. <...> Мы должны либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек", – высказался он.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат объяснил свой давний призыв выслать всех россиян из страны.

Свое заявление он сделал сразу после начала российской спецоперации на Украине. Тогда он сказал о необходимости выслать из Великобритании всех российских граждан.

Теперь же Тугендхат, претендуя на высокий пост, говорит, что настаивал на высылке сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.