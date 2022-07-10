Кандидат на пост британского премьера объяснил свой призыв выслать всех россиян

Фото: ТАСС/Zuma/Elliott Franks

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат объяснил свой давний призыв выслать всех россиян из страны.

Свое заявление он сделал сразу после начала российской спецоперации на Украине. Тогда он сказал о необходимости выслать из Великобритании всех российских граждан.

"Нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан", – пояснил он в эфире Sky News.

Ранее о намерении побороться за пост премьера заявлял экс-министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак. Он рассказал, что намерен восстановить доверие к партии, усовершенствовать экономику и объединить страну.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.