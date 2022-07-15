В Эстонии назвали Россию единственным врагом страны

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Экс-премьер Эстонии Кая Каллас назвала Россию врагом республики.

По ее словам, Эстония выстроила дружеские отношения со многими государствами, однако ее единственным врагом остается Россия.

"Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад", – передает РИА Новости ее слова.

Кроме того, по мнению Каллас, РФ виновата в резком росте цен на энергоносители.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек. По его словам, только таким образом можно обеспечить мировую безопасность.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.