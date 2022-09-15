Стала известна дата выхода нового романа Пелевина "KGBT+"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый роман Виктора Пелевина "KGBT+" выйдет 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".

Старт продаж намечен на 20:22 одновременно в издательстве и сервисе "ЛитРес". Книга выйдет тиражом 80 тысяч экземпляров. На сайте "Эксмо" можно оформить предзаказ.

Героем книги является вбойцщик KGBT+, автор стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других. В аннотации сказано, что роман является своеобразным учебником успеха.

"KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни", – говорится в аннотации.

Ранее сервис "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных книг, которые стали основой для киноадаптации. На первом месте расположился роман "Дюна" Фрэнка Герберта, на втором – японский триллер "Поезд убийц" Котаро Исака, а на третьем – серия книг "Бриджертоны" Джулии Куин.

Не менее популярными оказались цикл романов "Отблески" Этерны Веры Камши и роман Empire V Виктора Пелевина.

