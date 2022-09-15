Стала известна дата выхода нового романа Пелевина "KGBT+"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый роман Виктора Пелевина "KGBT+" выйдет 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".
Старт продаж намечен на 20:22 одновременно в издательстве и сервисе "ЛитРес". Книга выйдет тиражом 80 тысяч экземпляров. На сайте "Эксмо" можно оформить предзаказ.
Героем книги является вбойцщик KGBT+, автор стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других. В аннотации сказано, что роман является своеобразным учебником успеха.
"KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни", – говорится в аннотации.
Ранее сервис "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных книг, которые стали основой для киноадаптации. На первом месте расположился роман "Дюна" Фрэнка Герберта, на втором – японский триллер "Поезд убийц" Котаро Исака, а на третьем – серия книг "Бриджертоны" Джулии Куин.
Не менее популярными оказались цикл романов "Отблески" Этерны Веры Камши и роман Empire V Виктора Пелевина.
"The City. Гид": старые библиотеки Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: