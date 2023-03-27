Режиссер "Ампира V" попросил не смотреть слитый в Сеть фильм

Фото: кадр из к/ф "Ампир V", режиссер – Виктор Гинзбург, производство – Heartland Films, кинокомпания "Квадрат"

Режиссер "Ампира V" Виктор Гинзбург призвал не смотреть появившийся на торрентах фильм. В беседе с изданием "Подъем" он объяснил, что в Сеть утекла старая рабочая копия картины.

"В ней (в копии. – Прим. ред.) отсутствует ряд ключевых сцен. Поэтому мне как режиссеру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать", – сказал он.

Гинзбург напомнил, что у фильма в этом году будет фестивальная премьера. Это, надеется он, поспособствует получению разрешения на показ в кинотеатрах. Однако если прокатное разрешение так и не дадут, то создатели, возможно, сами опубликуют законченную версию.

"Я надеюсь, он ("Ампир V". – Прим. ред.) появится на больших экранах. Потому что это очень зрелищное кино", – подытожил режиссер.

Премьера картины "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина Empire V должна была состояться в ближайшую пятницу, 31 марта. Однако по неуточненной причине ее перенесли на неопределенный срок.

Известно, что в фильме одну из ролей исполнил рэпер Oxxxymiron, признанный в России иноагентом.



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