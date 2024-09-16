Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 16:45

Культура

"Сити": документальный фильм о жизни Софи Лорен покажут в "Москино"

"Сити": документальный фильм о жизни Софи Лорен покажут в "Москино"

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала об уникальности своего музея

"Сити": иммерсивная драма "Преступление и наказание" проходит в особняке "Дашков 5"

"Звезды советского экрана": "Девять дней одного года"

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о культурной программе в музеях

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о будущем музея

Москвичам представили культурную афишу на 16 сентября

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Владимира Меньшова

"Киноулица": Евгений Герасимов

Театр Олега Табакова открыл новый сезон на сцене "Современника"

В честь 90-летия Софи Лорен в кинотеатрах "Москино" пройдут показы документального фильма о жизни и творчестве одной из самых популярных актрис 20 века. Документальный фильм собран из редких домашних архивов и личных интервью. Зрители смогут узнать, какая Софи Лорен среди своих, а также посмотрят, как развивался роман с Марчелло Мастроянни. Показы состоятся 21 сентября в 17:00 и 22 сентября в 18:30.

А 20 сентября в Культурном центре ЗИЛ стартует II Всероссийский фестиваль театрального искусства "Главный герой". Это проект, в котором примут участие любительские, народные, студенческие, частные, молодежные и профессиональные театры нашей страны. Цель фестиваля – найти и объединить современных талантливых исполнителей, актеров и режиссеров. Открытие пройдет в зимнем саду ЗИЛа. Свои спектакли представят "Мастерская Олега Малахова", театр-студия "Окно", а также театральный проект ЗИЛа – "Ноунейм". Фестиваль пройдет до 22 сентября.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракинофестиваливидеоАлина ГилеваЕвгений ДукоАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика