"Сити": документальный фильм о жизни Софи Лорен покажут в "Москино"

В честь 90-летия Софи Лорен в кинотеатрах "Москино" пройдут показы документального фильма о жизни и творчестве одной из самых популярных актрис 20 века. Документальный фильм собран из редких домашних архивов и личных интервью. Зрители смогут узнать, какая Софи Лорен среди своих, а также посмотрят, как развивался роман с Марчелло Мастроянни. Показы состоятся 21 сентября в 17:00 и 22 сентября в 18:30.

А 20 сентября в Культурном центре ЗИЛ стартует II Всероссийский фестиваль театрального искусства "Главный герой". Это проект, в котором примут участие любительские, народные, студенческие, частные, молодежные и профессиональные театры нашей страны. Цель фестиваля – найти и объединить современных талантливых исполнителей, актеров и режиссеров. Открытие пройдет в зимнем саду ЗИЛа. Свои спектакли представят "Мастерская Олега Малахова", театр-студия "Окно", а также театральный проект ЗИЛа – "Ноунейм". Фестиваль пройдет до 22 сентября.

Подробнее – в программе "Сити".