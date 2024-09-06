Елизавета Гаврилова возглавила театр "Сатирикон"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Новым директором театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина станет Елизавета Гаврилова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на художественного руководителя учреждения Константина Райкина.

"У нас произошли кадровые изменения. Это тот случай, когда директор возник внутри театра. И вот Лизу мы знаем как заместителя директора по разделу развития и маркетинга, как человека очень энергичного", – отметил Райкин.

По его словам, Гаврилова проделала большую работу на своем прежнем посту. Также Райкин выразил надежду, что при новом директоре "Сатирикон" будет продолжать развиваться.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов провел экскурсию в театре для представителей молодежных советов органов исполнительной власти столицы. Экскурсанты смогли понаблюдать за рабочими процессами театра, в том числе за подготовкой спектаклей.