"Сити": какие картины художника Поля Сезанна представлены в Пушкинском музее

Команда проекта "Сити" составила подборку полотен постимпрессиониста Поля Сезанна в коллекции ГМИИ имени Пушкина. Одно из них – "Пейзаж в Эксе (Гора Святой Виктории)", которое мастер закончил за год до смерти.

Также в Пушкинском музее представлен натюрморт "Персики и груши" с обратной перспективой, а еще картина "Пьеро и Арлекин", о которой художник Валентин Серов говорил, что не может "отвязаться" от главных героев.

Подробнее – в программе "Сити".