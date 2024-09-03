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03 сентября, 13:50

Культура

"Сити": какие картины художника Поля Сезанна представлены в Пушкинском музее

"Сити": какие картины художника Поля Сезанна представлены в Пушкинском музее

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Команда проекта "Сити" составила подборку полотен постимпрессиониста Поля Сезанна в коллекции ГМИИ имени Пушкина. Одно из них – "Пейзаж в Эксе (Гора Святой Виктории)", которое мастер закончил за год до смерти.

Также в Пушкинском музее представлен натюрморт "Персики и груши" с обратной перспективой, а еще картина "Пьеро и Арлекин", о которой художник Валентин Серов говорил, что не может "отвязаться" от главных героев.

Подробнее – в программе "Сити".

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