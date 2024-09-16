Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о будущем музея

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева рассказала, что после реконструкции музей изменится. В нем появятся новые пространства, а главное – изменится восприятие музея.

Также Елизавета Лихачева ответила на вопрос, почему ГМИИ им Пушкина пропадет из музейной карты Москвы.

Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24