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16 сентября, 11:45

Культура

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о будущем музея

Директор ГМИИ им Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о будущем музея

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Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева рассказала, что после реконструкции музей изменится. В нем появятся новые пространства, а главное – изменится восприятие музея.

Также Елизавета Лихачева ответила на вопрос, почему ГМИИ им Пушкина пропадет из музейной карты Москвы.

Большое интервью с Елизаветой Лихачевой выйдет в понедельник, 16 сентября, в эфире телеканала Москва 24

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