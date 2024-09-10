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10 сентября, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": Людмила Полякова

"Звезды советского экрана": Людмила Полякова

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Июнь 1987 года. В журнале "Советский экран" в рубрике "Крупным планом" – Людмила Полякова. В беседе с корреспондентом журнала она честно признается в том, что ее сердце отдано театру: "Театр – любовь всей моей жизни. А кино – это так, легкий флирт на стороне!".

Что именно во внешности Людмилы Поляковой произвело впечатление на актера и преподавателя Юрия Соломина? Какая мистическая история связана у актрисы с фильмом "Восхождение"? Почему Полякова не хотела сниматься в фильме "Хозяйка детского дома"? И из-за чего она подралась с Натальей Гундаревой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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