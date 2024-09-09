09 сентября, 16:45Культура
Лидеры группы Filatov & Karas поделились самыми культовыми местами Москвы
Лидеры группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин рассказали, как изменилась Москва. По их мнению, столица меняется каждые два года в лучшую сторону. Особое впечатление на артистов произвели мероприятиям, которые проводятся в Москве.
Артисты также назвали список самых культовых тусовочных мест, первое место отдав Патриаршим прудам.
Большое интервью с лидерами группы Filatov & Karas смотрите 9 сентября в 18:30 на телеканале Москва 24.