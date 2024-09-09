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09 сентября, 16:45

Культура

Лидеры группы Filatov & Karas поделились самыми культовыми местами Москвы

Лидеры группы Filatov & Karas поделились самыми культовыми местами Москвы

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, как изменилась клубная жизнь в Москве

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Лидеры группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин рассказали, как изменилась Москва. По их мнению, столица меняется каждые два года в лучшую сторону. Особое впечатление на артистов произвели мероприятиям, которые проводятся в Москве.

Артисты также назвали список самых культовых тусовочных мест, первое место отдав Патриаршим прудам.

Большое интервью с лидерами группы Filatov & Karas смотрите 9 сентября в 18:30 на телеканале Москва 24.

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