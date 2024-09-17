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17 сентября, 12:45

Культура

Актер Александр Олешко рассказал о том, что значит быть настоящим профессионалом

Актер Александр Олешко рассказал о том, что значит быть настоящим профессионалом

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Заслуженный артист РФ Александр Олешко поделился своими мыслями о том, что значит быть профессионалом в своем деле. Он также рассказал, почему, работая над самыми разными творческими проектами, он всегда уверен в качестве своей работы.

Почему Александр Олешко решил попробовать себя в оперном спектакле? Стало ли это новым этапом в его карьере?

Большое интервью с заслуженным артистом РФ Александром Олешко смотрите 17 сентября в 18:30 на телеканале Москва 24.

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