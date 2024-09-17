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17 сентября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Евгений Стеблов. Часть 1

"Моя Москва": Евгений Стеблов. Часть 1

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Актер Евгений Стеблов шагает по Москве с рождения. Вся жизнь актера была и остается связана со столицей, и для него в этом городе просто нет случайных мест.

Вернувшись в район своей юности – Мещанский, народный артист России расскажет, почему в их доме каждый день были гости, что связывало актера кино с кукольным театром, и из-за чего он не сдавал выпускные экзамены. Какая же она – Москва Евгения Стеблова?

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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