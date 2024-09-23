23 сентября, 16:45Культура
Актриса Наталья Андрейченко рассказала о роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"
Фильму "Мэри Поппинс, до свидания" в 2024 году исполняется 40 лет. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, что изначально на роль няни выбрали другую девушку. Однако затем вместо нее утвердили Андрейченко.
Также актриса рассказала о своем отношении к киноленте спустя 40 лет.
Большое интервью с Натальей Андрейченко выйдет в понедельник, 23 сентября, в эфире телеканала Москва 24.