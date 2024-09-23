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23 сентября, 16:45

Культура

Актриса Наталья Андрейченко рассказала о роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"

Актриса Наталья Андрейченко рассказала о роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"

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Фильму "Мэри Поппинс, до свидания" в 2024 году исполняется 40 лет. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, что изначально на роль няни выбрали другую девушку. Однако затем вместо нее утвердили Андрейченко.

Также актриса рассказала о своем отношении к киноленте спустя 40 лет.

Большое интервью с Натальей Андрейченко выйдет в понедельник, 23 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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