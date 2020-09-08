"Киноулица": Александр Пашутин

"В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Александром Пашутиным многосерийный советский фильм "ТАСС уполномочен заявить…" и те улицы Москвы, на которых снималась эта картина: Лубянку, Кузнецкий Мост, Лужники.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он расскажет историю этих знаковых мест, а также почему режиссер выбрал именно их. Подробнее – в программе "Киноулица".