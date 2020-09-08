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08 сентября, 12:00

Культура

"Киноулица": Александр Пашутин

"Киноулица": Александр Пашутин

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"В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Александром Пашутиным многосерийный советский фильм "ТАСС уполномочен заявить…" и те улицы Москвы, на которых снималась эта картина: Лубянку, Кузнецкий Мост, Лужники.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он расскажет историю этих знаковых мест, а также почему режиссер выбрал именно их. Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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