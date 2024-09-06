Мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 7 и 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

До 8 сентября жители и гости столицы могут принять участие в спортивных тренировках и тематических мастер-классах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На фестивальной площадке на Профсоюзной пройдет концерт "Музыка добра", а возле станции метро "Некрасовка" выступит музыкальная студия Bmajor. 7 сентября в сквере у Гольяновского пруда состоится ретродискотека, на которой вживую будут исполнены российские хиты.

В шале анимации № 1 и 2 на улицах Матвеевской и Грекова будут расписывать керамические плитки и золотить лепнину. На мастер-классе в сквере у Гольяновского пруда проведут мастер-класс для юных археологов в возрасте от шести до 15 лет. На Ореховом бульваре и площади Славы для ребят проведут уроки рисования, а на улице Перерве – английского языка.

На улице Теплый Стан в шале анимации № 2 пройдет мастер-класс по росписи имбирных пряников. На фестивальной площадке на улице Митинской ребятам покажут, как создавать анимацию из пластилина. А рядом с парком Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте будут создавать браслеты.

Ранее специалисты Мосгорнаследия подготовили ряд мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Программа состоит из почти 40 экскурсий и мастер-классов, которые позволят попробовать себя в роли археолога и реставратора, а также узнать подробнее об истории Москвы.

