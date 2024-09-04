Суперфинал чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Суперфинал чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", который проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", состоится на площади Революции 7 сентября с 20:00 до 22:00, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Перед суперфиналом пройдет еще несколько окружных финалов. Один из них запланирован 5 сентября в 18:00 на фестивальной площадке в Зеленограде в бульварной зоне в 16-м микрорайоне. В этот же день и в это же время состоится последний недельный финал на флагманской площадке чемпионата на Чистопрудном бульваре.

Только после этого желающие узнают имена всех 48 финалистов, которые прошли в суперфинал. Человек, который выиграет в суперфинале, станет обладателем пояса чемпиона, который продемонстрировали в начале августа на Чистопрудном бульваре.

Отборочные состязания в округе, в которых поучаствовали уже свыше тысячи жителей, проводятся с 2 сентября. Они продолжатся до 4-го и 5-го числа. Узнать адреса площадок, где еще можно попробовать выиграть, можно в телеграм-канале чемпионата. Принять участие может любой желающий независимо от возраста, пола и адреса проживания.

За все время проведения чемпионата в нем приняли участие свыше 105 тысяч человек всех возрастов – от 6 до 80 лет. Площадки обустроили сразу в 11 округах Москвы, а главная находится на Чистопрудном бульваре. Участвуют в мероприятии и известные люди. Например, 10 июня сразились друг с другом известные московские рестораторы Антон Пинский и Аркадий Новиков, которые после сформировали призовой фонд для победителей турнира в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей. 31 августа сыграли в "Камень, ножницы, бумага" спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущий Владимир Маркони.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября на 600 площадках в Москве. В рамках него проводится более 40 различных типов мероприятий для граждан всех возрастов и интересов: концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные игры, квесты и викторины.

Между тем спортивные площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с начала июня посетили около 50 тысяч человек. Всего приходили кататься в скейт-парки 35 тысяч человек, еще 13 тысяч играли в падел-теннис на открытых кортах. Спортивные площадки будут открыты вплоть до наступления холодов. Побывать в скейт-парках могут все гости фестиваля вне зависимости от уровня подготовки.

