Мосгорнаследие подготовило программу для гостей "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамент культурного наследия города Москвы

Специалисты Мосгорнаследия подготовили ряд мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", пишет портал мэра и правительства со ссылкой на главу департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

"Программа мероприятий составлена так, чтобы погружение в мир культурного наследия было интересным как для взрослых, так и для детей", – отметил он.

Всего для гостей подготовлено около 40 экскурсий и мастер-классов, которые позволят всем попробовать себя в роли археолога и реставратора, а также узнать подробнее об истории столицы. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Полное расписание можно найти на сайте фестиваля.

Во время праздничных выходных, 7 и 8 сентября, ожидаются 20 мастер-классов по теме реставрации, а также еще 10 – по теме археологии. Для горожан предложат 8 экскурсий по историческим местам Москвы и презентуют новый выпуск журнала "Московское наследие".

Реставрационные мастер-классы доступны для детей старше 12 лет и взрослых. Они пройдут в разных районах города: 7 сентября в шале анимации № 1 на Матвеевской улице в 12 часов расскажут о создании фрески, а в 14 часов в шале анимации № 3 на Профсоюзной улице покажут тонкости при реставрации живописи.

8-го числа в КДЦ парка "Ходынское поле" в 14 часов можно будет расчистить фрагмент лепнины от множества слоев краски, а в 16 – позолотить лепнину. Последнее мероприятие состоится в шале № 3 на Профсоюзной улице. Также в 18 часов в шале анимации № 2 на улице Грекова помогут сделать роспись керамической плитки.

Археологические мастер-классы доступны для детей от 6 до 15 лет. 7-го числа в 14 и 16 часов в шале анимации № 1 на Профсоюзной улице проведут занятия по изготовлению традиционных игрушек, существовавших несколько веков назад, а на следующий день в шале анимации № 1 на Митинской улице в 16:00 и 18:00 проведут занятие по созданию гончарных изделий.

О первобытных рисунках животных узнают гости в анимационном шале №1 на Вешняковской улице, мероприятие состоится в 12 и 14 часов 8 сентября. В это же время в шале анимации № 1 в парке "Бригантина" гостям расскажут историю мезенской росписи и предложат создать рисунок в такой же технике.



Кроме того, 7-го числа в 12 и 14 часов горожанам проведут экскурсию по Сретенской духовной семинарии, а в 12 часов 8 сентября – по району Преображенское. Еще один маршрут по Зачатьевскому монастырю состоится в 14 часов 7 и 8 сентября, а посетить экскурсию у известной скульптуры "Рабочий и колхозница" можно в 14 часов 7-го числа и 12 часов 8 сентября. В тот же день в амфитеатре парка "Горка" в 14 часов пройдет презентация третьего в этом году выпуска журнала "Московское наследие".

В настоящее время столичные инвесторы восстанавливают 15 помещений в объектах культурного наследия Москвы. Все работы и сроки контролируют специалисты Мосгорнаследия. Так, с 2017 года в городе заключены договоры купли-продажи 27 исторических помещений. Почти половину из них уже отреставрировали.

