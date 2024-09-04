Мероприятия форума "Москва 2030" пройдут на Северном и Южном речных вокзалах 7 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гостей и жителей столицы приглашают посетить мероприятия форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на Северном и Южном речных вокзалах. Программы пройдут 7 сентября с 12:00. Об этом рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

"Мы развиваем Северный и Южный речные вокзалы как центры притяжения жителей и туристов по поручению Сергея Собянина. Недавно здесь состоялся масштабный театральный фестиваль. Также на постоянной основе организуем кинопоказы, мастер-классы, бесплатные спортивные тренировки и многое другое", – привели его слова на портале мэра и правительства столицы.

Так, на Северном вокзале мероприятия продлятся до 22:00. Гости смогут выбрать креативный макияж с блестками, поучаствовать в мастер-классе "Москвариума" по созданию короны с морскими обитателями и в занятии по рисованию Школы акварели Сергея Андрияки.

Также горожанам подготовили аниматоров в зеркальных костюмах, фотобудку и интерактивные исторические зоны. Еще там запланированы уроки школы безопасности "Велобайка", игра в гигантскую дженгу и шоу барабанов.

При этом на главной сцене прозвучат DJ-сеты, выступят артисты проекта "Музыка в метро" и Московского театра Олега Табакова. В конце гостей ждут показательные поединки мастеров саберфайтинга, выступление популярного артиста, акробатическое и флайборд-шоу.

В свою очередь, фестивальная программа Южного вокзала продлится до 21:00. В нее включили бесплатную раздачу мороженого, полевую кухню и игру в гигантскую дженгу. Москвичи смогут посетить тематическую фотозону и VR-аттракцион, получить леденец от маскота Электробусика, а также стать участником мастер-класса по рисованию и поиграть в настольные развивающие игры.

На главной сцене второго вокзала перед гостями выступят уже артисты танцевальных коллективов и оркестра Театра сатиры. На финал также запланирована программа театра "Школа драматического искусства".

Между тем в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День города. Для гостей проведут различные мероприятия в рамках фестивалей "Лето в Москве. Все на улицу!", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Особое внимание организаторы уделят участникам СВО и членам их семей, а также жителям новых регионов.

Например, в Гостином Дворе для посетителей прозвучат патриотические песни, а в парке "Зарядье" выступит джазовый оркестр. Для юных посетителей в "Манеже" организуют игры и мастер-классы.