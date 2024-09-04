Концерты, посвященные участникам СВО, пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два концерта, посвященные участникам СВО, пройдут на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" 6 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Один из концертов начнется в 16:00 в "Зарядье". В числе хедлайнеров – Юлия Чичерина, выступавшая в зоне спецоперации на краснолиманском направлении и для группировки войск "Центр". Перед зрителями также появится рэпер ST и Олег Газманов.

С ними на сцену поднимутся солисты группы "123-й полк". Коллектив получил свое название в честь 123-го стрелкового полка Народной милиции Луганска. Рядовые пехотинцы, защищавшие Донбасс, участвовавшие в освобождении Мариуполя и получившие награду за отвагу, продолжат поднимать боевой дух своими песнями.

Также в парке под художественным руководством гвардии старшего лейтенанта Романа Разума даст концерт военно-музыкальный ансамбль "Новороссия", созданный в 2015 году из действующих военных ЛНР. Все члены коллектива – участники СВО и ветераны боевых действий.

Кроме "Зарядья", военные песни прозвучат на Манежной площади, где в 20:00 выступит группа "АртАгитБригада1430". Она состоит из военнослужащих 1430-го гвардейского полка, который выполняет боевые задачи в зоне спецоперации на запорожском направлении. Их узнают по позывным: гитара – Апостол, аккордеон и клавишные – Двиня. В блиндажах коллектив играет авторские песни, а также известные композиции – от рока и эстрады до песен времен ВОВ.

"АртАгитБригада1430" выпустила альбом "1430 – сделано в столице", записанный на студии. Обложку к нему сделал боец разведроты с позывным Дали.

Ранее исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту и выступила перед военнослужащими. Она исполнила несколько песен и пожелала будущим военным вернуться домой с победой. Также перед бойцами выступили артисты "Москонцерта" Мария Беляева и Александр Усков, которые сыграли на русских народных инструментах и исполнили народные песни.