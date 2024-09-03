Гости форума "Москва 2030" увидят оборудование для выхаживания новорожденных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут увидеть оборудование для выхаживания новорожденных, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Посетителям покажут процесс осмотра грудничков и то, как врачи оценивают их здоровье на примере симуляционного оборудования. Горожане могут сами попробовать себя в роли врачей-реаниматологов, подчеркнула заммэра.

Робот может кашлять, плакать и смеяться, а его кожа – менять оттенок. Врачам необходимо слушать сердце и легкие малыша, определять пульс и его активность. На симуляторе можно проверить и сложные ситуации. Благодаря подключенному ноутбуку можно сразу же увидеть все жизненно важные показатели тела, включая температуру, давление и так далее.

"Как только малыш появляется на свет, за ним начинают ухаживать опытные врачи-неонатологи. Они оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь, для того чтобы обеспечить его нормальный рост и развитие", – сказала Ракова.

В настоящий момент московские специалисты выхаживают более 98% детей, которые родились раньше срока. Эффективная работа перинатальных центров и роддомов позволяет спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела.

Всего кадровый центр столичного Депздрава привез на выставку более 50 образцов оборудования, на котором врачи проходят свое обучение.

В последнюю неделю форума-фестиваля гости смогут увидеть светозвуковое шоу, научиться актерской импровизации и посетить планетарную станцию в "Музеоне". Так, в центре "Сколково" предлагается посетить фестиваль будущего "Портал 2030–2050", а также деловую программу и экспозицию, доступную здесь же.

