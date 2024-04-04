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04 апреля, 14:30

Культура

"Звезды советского экрана": комедийные роли Евгения Леонова

"Звезды советского экрана": комедийные роли Евгения Леонова

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В декабре 1986 года на обложке журнала "Советский экран" был Евгений Леонов. Лысина, лохматые брови, нос картошкой и добрые грустные глаза – свою внешность актер всегда считал идеальной для карикатуры. Режиссер Марк Захаров в своей статье так писал об актере: "Смешной, беззащитный человек, уморительный и трогательный до слез".

Какая традиция была у Евгения Леонова и Георгия Данелии? Почему Леонов отказывался садиться верхом на верблюда во время съемок "Джентльменов удачи"? Что в "Обыкновенном чуде" он все время тихо говорит? И как актер спас съемки картины "О бедном гусаре замолвите слово"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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