Кустурица сообщил о планах снять три фильма по произведениям Гоголя

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил о планах снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. Они настолько покорили сердце кинорежиссера, что он решил снять несколько картин, так как экранизация одного из произведения, по его мнению, не произведет настолько сильного впечатления на зрителя.

Произведение, по которому начнутся съемки, еще не выбрано, но то, что это будет отличный фильм, Кустурица не сомневается. По его словам, снять плохое кино по работам Гоголя невозможно.

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