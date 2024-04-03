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03 апреля, 14:20

Культура

"Звезды советского экрана": Владимир Гостюхин

"Звезды советского экрана": Владимир Гостюхин

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Солнечным утром осенью 1988 года у киоска "Союзпечать" выстроилась очередь. В продажу поступил свежий номер журнала "Советский экран", а в нем – разворот, посвященный актеру Владимиру Гостюхину. Зрители уже знают это имя – фильмы с участием актера регулярно показывают по телевизору.

Почему в театре актер Владимир Гостюхин оказался не на сцене, а в мебельном цеху? Как череда счастливых случаев решила его судьбу в кино? Как два режиссера поругались до крика из-за Владимира Гостюхина? Что произошло с актером на съемках фильма "Восхождение"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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