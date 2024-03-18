Посвященная Николаю Гоголю и Александру Дейнеке выставка откроется в парке "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия" пройдет с 21 марта по 5 мая в белокаменном подклете Старого Английского Двора в парке "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что выставка объединяет два крупных юбилейных события: 215-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения советского художника-живописца Александра Дейнеки.

Экспозиция была организована совместно с Курской государственной картинной галереей имени А. А. Дейнеки и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в рамках проекта #Подклет.

Главным экспонатом выступит работа "Тройка" Дейнеки, которая была написана в 1952 году к 100-летию со дня смерти Николая Гоголя. Полотно предоставили в Курской государственной картинной галерее. Его можно будет увидеть в подлиннике впервые за последние 30 лет.

Помимо этого, посетители смогут посмотреть выпущенный в 1889 году экземпляр книги "Сочинения Н. В. Гоголя. Том третий. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма". В оформлении использовано факсимиле из прижизненного издания поэмы 1846 года, выполненного по рисунку автора. Экспонат предоставил отдел редких книг научной библиотеки РАНХиГС.

Гости выставки также смогут ознакомиться с биографиями писателя и художника с помощью мультимедийной коллекции проекта #Подклет. Кроме того, посетителям расскажут об образе русской тройки в искусстве и проведут кураторский разбор элементов экспонируемой картины.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 18 мая и будет посвящена семейным реликвиям. При этом для молодого поколения подготовят отдельную акцию.

До этого сообщалось, что посетители выставки "Лев Толстой. Война и Мир. Ожившие страницы", которая проходит в павильоне № 61 на ВДНХ в Москве, могут ближе познакомиться с великим произведением русского писателя. Бесплатные экскурсии проходят для гостей четыре раза в день.

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