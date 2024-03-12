Москвичей пригласили на экскурсии по выставке "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Посетители выставки "Лев Толстой. Война и Мир. Ожившие страницы", которая проходит в павильоне № 61 на ВДНХ в Москве, могут ближе познакомиться с великим произведением русского писателя. Бесплатные экскурсии проходят для гостей четыре раза в день. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что гиды расскажут москвичам и гостям города об истории создания романа "Война и мир", о любимых и нелюбимых героях Толстого, а также о нескольких вариантах завязки произведения. Граждане смогут окунуться в атмосферу 1812 года благодаря мультимедийным технологиям и узнать, как, по замыслу создателя, перекликались судьбы героев романа с жизнями исторических личностей и как на фоне войны происходило преображение персонажей.

После экскурсии гости могут сами изучать факты и события, которые отражены на интерактивных картах и экранах, принять участие в литературных викторинах и тестах по тематике произведения, сфотографироваться у "живого" костра, посмотреть на костюмы той эпохи и настоящие ядра с Бородинского поля.

Бесплатные экскурсии проводятся со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, кроме последней пятницы месяца. Предварительно записаться можно по телефону: +7 (495) 637-74-10.

Выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" Государственного музея Л. Н. Толстого открылась в рамках выставки-форума "Россия" при поддержке Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит выставка "Вы судите по костюму?" в "Нехорошей квартире" на Патриарших прудах. Посетители могут изучить костюмы главных героев из новой экранизации "Мастера и Маргариты". При создании образов для актеров фильма художница по костюмам Галя Солодовникова вдохновлялась модой 30-х годов.

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