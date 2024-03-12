Экспонаты азовского музея-заповедника представят на выставке в Москве

Фото: azovmuseum.ru

Экспонаты из золотого фонда Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, расположенного в городе Азове Ростовской области, представят на выставке в Москве. Экспозиция продлится до сентября, сообщил ТАСС директор музея Евгений Мамичев.

По его словам, в марте вместе с Ростовским областным краеведческим музеем готовится выставка в Государственном историческом музее столицы с названием "Дикое поле. В вечном движении". Она будет посвящена истории кочевых народов и их быту, сказал он и добавил, что азовский музей-заповедник представит порядка 50 экспонатов из золотой коллекции. Мамичев отметил, что в основном они связаны с кочевым бытом – детали конской упряжки, золотые фалары, удила, оголовья.

Выставка азовского музея-заповедника "Сокровища кочевников Евразии" включает около 18 тысяч предметов из золота, серебра, полудрагоценных камней, археологические находки из бронзы, стекла и глины.

Ранее сообщалось, что в Дарвиновском музее в Москве открылась выставка "Ре-конструкция", посвященная 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской. Она создала более 60 скульптурных и свыше 150 графических реконструкций.

Посетители выставки смогут увидеть реконструированные лица жившего около 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека, первого найденного кроманьонца, московского стрельца и половца, императора Николая II, членов его семьи и многих других исторических личностей.

В центре Москвы открылись 13 новых выставок