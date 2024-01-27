В Доме Гоголя установили тактильный макет монумента писателю

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Доме Гоголя появился тактильный макет монумента писателю. Благодаря этому с ним смогут ознакомиться люди с нарушениями зрения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Тактильную модель изготовили к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя. Над его разработкой трудились специалисты проектной мастерской адаптивного дизайна. Скульптуру создали в рамках инклюзивного проекта "Дом Гоголя. Без границ".

Макет полностью повторяет детали оригинальной скульптуры. Высота объекта составляет 60 сантиметров. Масштаб фигуры – один к 10.

Скульптуру установили на первом этаже Дома Гоголя. Ознакомиться с ней могут все посетители учреждения.

До 28 января в Доме Гоголя проходит выставка "В деревне и окрест". Большинство представленных в экспозиции авторов принадлежат к классической русской реалистической школе живописи. В работах художников посетители смогут увидеть отражение любви к Родине.

