Выставка юных художников открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Анастасия Велижева

Выставка юных художников "Рисую. Творю. Мечтаю" открылась в Москве. Свои работы представили воспитанники столичных школ искусств. Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что экспозиция будет представлена в выставочном комплексе, который располагается на улице Рождественке, доме 6/9, корпусе 20, строении 1, до 3 февраля.

"В экспозицию вошло порядка 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из 10 творческих учебных заведений столицы", – добавила заммэра.

Авторами работ стали ученики следующих учреждений:

художественной школы № 9;

детской школы искусств "Старт";

художественных школ имени В. А. Серова, имени В. Ф. Стожарова, имени М. А. Врубеля и имени И. Е. Репина;

детской школы искусств имени С. Т. Рихтера;

детской школы искусств № 10;

Краснопресненской и Тимирязевской детских художественных школ.

Так, например, воспитанница детской художественной школы № 9 Ольга Струкалева написала картину "Праздник на льду". На ней она изобразила ГУМ-Каток, заполненный людьми. Автор рассказала, что хотела отразить на холсте, как все люди "движутся по некоему кругу жизни".

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году. Так, музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" реализует в текущем году 30 выставочных проектов, одним из которых станет "Кижи. Небесное послание". На выставке, которая начнется 29 февраля, представят иконы северных часовен.

Также на базе музея-заповедника проведут выставку "Райский сад земной и небесный". С экспонатами можно будет ознакомиться с 25 апреля по 18 августа.



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