Выставка "В деревне и окрест" открылась в Доме Гоголя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка мастеров пейзажной живописи "В деревне и окрест" открылась в Доме Гоголя в Москве. Она объединяет работы художников Татьяны Бусыревой, Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова, Вячеслава Плотникова, Алексея Гарина и Сергея Сергеева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что целью выставки является представление художников, в чьих работах люди могут увидеть отражение любви к Родине. Большинство представленных в экспозиции авторов принадлежат к классической русской реалистической школе живописи.

Так, Бусырева является самобытным продолжателем русской гуманистической традиции, Олег Молчанов – один из ведущих мастеров русской пейзажной живописи современности.

Как рассказал участник выставки Плотников, русская живописная школа во всех ее проявлениях – одна из основ русской духовности. Он предлагает не изобретать новые техники, а совершенствовать собственные навыки и создавать свой неповторимый, но понятный всем язык.

Выставка "В деревне и окрест" продлится до 28 января 2024 года. Билеты можно купить на сайте Дома Гоголя.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Выставочная" открылась экспозиция "Твой город – твое дело". В рамках выставки подготовили фото столичных специалистов с их детьми и рисунки, на которых ребята изобразили своих родителей за работой.

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