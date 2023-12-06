"Сити": топ-5 действующих выставок в Москве

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 действующих выставок в Москве. На пятой строчке рейтинга – выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" на ВДНХ. Четвертое место занимает выставка "Как наше слово отзовется..." в Государственном музее имени Пушкина.

Топ-3 открывает интерактивная выставка "Пять языков любви" на "Винзаводе". Серебро рейтинга досталось выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковке. На вершине рейтинга – выставка "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности" в Центре Гиляровского.

Подробнее – в программе "Сити".