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06 декабря, 13:50

Культура

"Сити": топ-5 действующих выставок в Москве

"Сити": топ-5 действующих выставок в Москве

"Тайны кино": "Дикая собака Динго", "Шестое июля", "Стакан воды"

"Тайны нашей эстрады": "Это было, будто бы вчера"

Экспозиция с работами архитектора Алексея Щусева открылась в Центре Гиляровского

Прием заявок на олимпиады "Искусство – детям" стартовал в Москве

"Сити": документальная история "Речи немых" в МХТ имени А. П. Чехова

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"Тайны кино": "Берегись автомобиля", "Место встречи изменить нельзя", "Петровка, 38"

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 действующих выставок в Москве. На пятой строчке рейтинга – выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" на ВДНХ. Четвертое место занимает выставка "Как наше слово отзовется..." в Государственном музее имени Пушкина.

Топ-3 открывает интерактивная выставка "Пять языков любви" на "Винзаводе". Серебро рейтинга досталось выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковке. На вершине рейтинга – выставка "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности" в Центре Гиляровского.

Подробнее – в программе "Сити".

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