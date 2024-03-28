Театральный режиссер Дубровский объяснил, почему спектакли остаются востребованными

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский отметил, что зрители предпочитают спектакли походам в кино из-за того, что происходящее перед ними на сцене в моменте вызывает искреннюю эмоцию.

По его мнению, похожий эффект не могут дать ни спецэффекты, ни трюки, ни световое шоу. Они могут быть интересными, но никогда не превзойдут то, что артист делает здесь и сейчас.

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