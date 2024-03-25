"Сити": топ-3 жизнеутверждающих книг

Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 жизнеутверждающих книг. На третьем месте – книга Ольги Примаченко "Все закончится, а ты нет". Она посвящена тому, как человеку пережить потери и горе, в том числе в трудные времена.

На втором месте – "Фениксы и сфинксы" арт-критика и писательницы Софьи Багдасаровой. На вершине рейтинга – "Разговоры с таксистами о жизни и устройстве вселенной" Чарльза Кокела.

Подробнее – в программе “Сити”.