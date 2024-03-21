Построить ракету и встретиться с писателем: чем заняться в выходные в Москве 23–24 марта

Посетить встречи с детскими писателями, освоить китайские оздоровительные практики, помочь животным в приютах и узнать больше о столичной промышленности – эта неделя в Москве завершится множеством интересных мероприятий. Рассказываем, чем заняться в пятницу и ближайшие выходные.

Узнать больше о космосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском дворце пионеров 22 марта в 14:00 пройдет фестиваль "Первые в космосе", посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 63-летию его полета в космос.

В Выставочном зале организуют мастер-классы по ракетостроению, лабораторию "Эксперименты в космосе" и лекторий. Участники смогут выполнить упражнения на основе логики, физических и математических законов, которые предназначены для подготовки к полету, а также попробовать себя в кресле Брани – специальном вращающемся стуле для проверки вестибулярного аппарата. Там же каждые полчаса будет проходить зарядка, которая используется в программе подготовки космонавтов.

В Большом гостином зале представители вузов расскажут детям о космических специальностях, которыми можно заняться после школы.

Также запланированы встречи с летчиками-космонавтами, мастер-классы по управлению дронами и трехмерному моделированию 3D-ручками и изучение под микроскопом метеоритов.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте учреждения.

Посетить неделю детской книги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 23 по 31 марта пройдет Московская неделя детской книги. Тема этого года – семейное чтение. Библиотеки столицы в этот период приготовили более 250 мероприятий, в том числе десятки встреч с авторами книг для юных читателей.

В центральной библиотеке №15 В. О. Ключевского пройдет праздник для дошкольников "Я – будущий первоклассник". Юные посетители примут участие в викторине по рассказам и сказкам, будут читать, находить буквы и решать головоломки. В завершении праздника пройдет торжественное награждение участников.

В библиотеке № 92 – Культурном центре имени К. И. Чуковского состоится поэтический фестиваль "Рябинушка" для чтецов из начальных классов, а в центральной городской деловой библиотеке СВАО пройдет встреча с детской писательницей Ладой Кутузовой. Автор расскажет о том, как учитель математики и магистр экономики стала создавать произведения для юных читателей и поделится своими творческими планами.

На все события вход свободный. Подробная программа – на сайте фестиваля.

Научиться китайским оздоровительным практикам

На ВДНХ 23 марта пройдет китайский праздник Чуньфэнь, посвященный весеннему равноденствию. В программе – физические и духовные практики.

В 14:00 начнется мастер-класс для детей по комплексу "Игры шести птиц и зверей", который включает лучшие приемы даосских практик: кунг-фу, цигун, целительные вибрационные звуки.

В 15:00 пройдет детский квест "Мудрость мастера Угвея", где участникам предстоит найти части фразы и соединить их в мудрое изречение. Главная цель мероприятия – научить ребят работать в команде.

В 16:00 пройдет занятие для взрослых, посвященное комплексу для гормонального здоровья "Мавандуй Даоинь Шу". Участники освоят специальные упражнения, которые позволяют укрепить здоровье и дух.

А в 17:00 начнется мастер-класс "Ключи дыхания в оздоровительном цигуне". Посетителям покажут дыхательную разминку, чтобы снять спазмы с диафрагмы и нормализовать процесс дыхания. Эта практика также научит расслабляться и минимизировать стресс.

Помочь животным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве проходит серия весенних выездов в городские приюты для животных. Ближайшие пройдут 23 и 24 марта.

В субботу, в 11:00 волонтеры отправятся в приют "Домашний", а в воскресенье, в 11:00 добровольцы поедут в центр "Мокрый нос". Там можно будет погулять с собаками и помочь питомникам в хозяйственных делах. Также каждый может привезти корм и лекарства для животных. Регистрация на события – на сайте "Мосволонтер".



Еще один вариант помочь четвероногим – посетить фестиваль "Собаки, которые любят" 24 марта в 12:00. Гостей ждут выставка бездомных животных, где каждый может встретить будущего друга, мастер-классы, которые позволят узнать больше о правильном уходе за питомцами, благотворительный маркет и точка сбора помощи для приютов, где можно оставить корм, медикаменты и игрушки для жителей питомников. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта.

Познакомиться с современными технологиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Международной выставке-форуме "Россия" продолжается серия мероприятий, посвященных столичной промышленности.

В павильоне № 75 23 марта в 12:45 и в 14:15 пройдет тематическая викторина. Посетителям расскажут, какие высокотехнологичные продукты выпускают на столичных заводах, сколько горожан работают в промышленном секторе и куда мегаполис поставляет свои товары. Кроме того, участники получат памятные призы. Мероприятие повторится 24-го в 14:15.

А еще одно мероприятие, посвященное теме высоких технологий, состоится 23 марта в 14:00 в Сколтехе – гостям предлагают провести "Выходной с роботами". На выставке можно будет посмотреть на роботов-собак, современные дроны, беспилотные автомобили, манипуляторы, которые способны чувствовать малейшие прикосновения. Юные участники во время мастер-классов попробуют себя в роли робототехников и поуправляют марсоходами. Также запланированы лекции про современные технологии.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.