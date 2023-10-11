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11 октября, 13:50

Культура

"Сити": спектакль "Чагин" представили в "Современнике"

"Сити": спектакль "Чагин" представили в "Современнике"

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В московском театре "Современник" состоялась премьера. 7 и 8 октября был представлен новый спектакль "Чагин" режиссера Сергея Тонышева.

В основе постановки одноименный роман современного классика Евгения Водолазкина. Через призму главного героя Исидора Чагина, имевшего от рождения дар запоминать все, что он некогда видел, читал, слышал, чувствовал, публика в полной мере начинает осознавать глубину душевных мытарств, вызванных неверным жизненным выбором, приведшим к фатальным последствиям. Подробнее – в программе "Сити".

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