"Сити": спектакль "Чагин" представили в "Современнике"

В московском театре "Современник" состоялась премьера. 7 и 8 октября был представлен новый спектакль "Чагин" режиссера Сергея Тонышева.

В основе постановки одноименный роман современного классика Евгения Водолазкина. Через призму главного героя Исидора Чагина, имевшего от рождения дар запоминать все, что он некогда видел, читал, слышал, чувствовал, публика в полной мере начинает осознавать глубину душевных мытарств, вызванных неверным жизненным выбором, приведшим к фатальным последствиям. Подробнее – в программе "Сити".