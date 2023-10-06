Премьера новых "Тома и Джерри" состоится 21 октября



Компания Warner Bros. Discovery и телеканал Cartoon Network выпустили трейлер мультсериала "Том и Джерри в Сингапуре", премьера которого состоится 21 октября.

Мультсериал будет содержать семь эпизодов по три минуты. Это первое локализованное шоу в истории франшизы. Так, зрители увидят популярных героев в Сингапуре, где они посетят различные достопримечательности.

В прошлом году по мотивам "Тома и Джерри" в Японии было представлено аниме.

Ранее стало известно, что премьера аниме "Мальчик и птица" знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки пройдет в РФ 7 декабря. Новый проект создавался частично по мотивам произведения "Как поживаете?" японского писателя Есино Гэндзабуро. Оно было опубликовано еще в 1937 году.

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