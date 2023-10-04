Трейлер драмы "Присцилла" Софии Копполы появился в Сети

Видео: Youtube/A24

Трейлер музыкальной биографической драмы "Присцилла" об отношениях короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его супруги Присциллы появился в Сети. Он опубликован на YouTube-канале A24.

Главные роли исполнили Кейли Спейни и Джейкоб Элорди. За создание образа жены "короля" актриса получила приз на Венецианском МКФ в этом году. Режиссером, соавтором сценария и сопродюсером выступила лауреат "Оскара" София Коппола.

Картина снята по книге мемуаров Присциллы Пресли. На экраны фильм выйдет в ноябре.

Присцилла стала первой и единственной женой музыканта. Они познакомились, когда девушке было 14 лет, в Германии, где Пресли проходил военную службу.

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