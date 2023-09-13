Трейлер приквела "Кладбища домашних животных" с Дэвидом Духовны появился в Сети

Видео: Youtube/Rotten Tomatoes Trailers

Трейлер хоррора "Кладбище домашних животных: Кровные узы", который выйдет на экраны кинотеатров 6 октября, появился в Сети.

Картина станет приквелом фильма Кевина Кельша и Денниса Уидмайера, который вышел в 2019 году. Сюжет расскажет об истоках зла, захватившего место действия франшизы – город Ладлоу.

Действие ленты развернется в 1969 году. Зрители узнают о молодом Джаде Крендалле, который мечтает уехать из родного города, но обнаруживает жуткие секреты Ладлоу, связанные с историей его семьи.

Режиссером фильма стала Линдси Бир. Главные роли исполнили Дэвид Духовны, Изабелла ЛеБлан, Форрест Гудлак, Джек Малхерн и Джексон Уайт.

Франшиза "Кладбище домашних животных" основывается на одноименном романе Стивена Кинга, опубликованном в 1983 году. Первая экранизация книги вышла в 1989 году, продолжение появилось в 1992 году.

В 2019 году кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер художественного фильма "Доктор Сон", который стал сиквелом "Сияния" режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману Кинга. Главные роли в картине сыграли Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон.

В феврале этого года сообщалось, что британская компания BBC экранизирует роман "Убить легко" Агаты Кристи. По сюжету действие происходит в 1954 году.