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Британская компания BBC экранизирует роман "Убить легко" Агаты Кристи, сообщает The Hollywood Reporter.

Летом 2023 года сценарист Сиан Эдживунми-Ле Берре и режиссер Мину Гаур представят адаптированный роман – два часовых эпизода. Кому достанутся роли в двухсерийном фильме, пока что неизвестно.

По сюжету действие происходит в 1954 году. В поезде человек по имени Люк Фицвильям встречает мисс Пинкертон. Женщина сообщает ему, что в деревне Уичвуд обитает убийца. Все жители деревни, кроме этой женщины, которая знает обратное, считают, что смерти случайны.

Позже мисс Пинкертон находят мертвой по пути в Скотленд-Ярд. В это время Фицвильям решает, что должен найти убийцу.

Ранее сообщалось, что режиссер Сарик Андреасян займется экранизацией книги Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

По словам Андреасяна, переговоры о покупке прав на экранизацию книги велись последние несколько месяцев.

Режиссер отметил, что к съемкам планируется приступить уже в следующем году.



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