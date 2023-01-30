Видео: YouTube/20th Century Studios

От киностудий 20th Century и 21 Laps Entertainment вышел трейлер хоррора "Бугимен" по мотивам рассказа Стивена Кинга.

В фильме зрители увидят историю старшеклассницы Сэди Харпер и ее младшей сестры Сойер. Девочки переживают смерть своей матери, не получая поддержки от своего отца Уилла, так как мужчина пытается справиться с собственной болезнью.

Однажды мужчина возвращается домой и видит, что на его семью охотится некое существо, которое питается страданиями жертв.

Режиссером фильма выступил Роб Сэвадж, а продюсером – Шон Леви ("Очень странные дела"). Премьера фильма состоится 2 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, трейлер фильма в жанре фэнтези "Подземелья и драконы: Честь среди воров" от студии Paramount по мотивам настольной игры Dungeons&Dragons представили зрителям.

Ролевую игру "Подземелья и драконы" решили адаптировать на большом экране режиссеры и сценаристы Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. В проекте приняли участие Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге-Жан Пейдж. Фильм планируют представить зрителям 31 марта.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!